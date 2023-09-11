В Гааге задержали более 200 экоактивистов

Они выступали против субсидий правительства в сектора экономики, использующие ископаемое топливо

ГААГА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 200 экологических активистов задержаны в Гааге в ходе очередного протеста организации Extinction Rebellion, сообщила полиция Нидерландов. Они выступали против субсидий правительства в сектора экономики, использующие ископаемое топливо.

По данным правоохранительных органов, активисты снова, как и в выходные, перекрыли важную трассу А12, связывающую Гаагу с другими крупными городами, в том числе Амстердамом и Роттердамом. Им вновь было предложено переместиться в альтернативное место для демонстрации, а в отношении отказавшихся были применены водометы. "В конечном счете были арестованы более 200 активистов, не пожелавших покидать трассу А12", - говорится в сообщении блюстителей порядка. Дорога была перекрыта около полудня и была вновь доступна для движения автотранспорта в обоих направлениях около 15:00 по местному времени (16:00 мск).

После задержаний полиция, как правило, даже не доставляет демонстрантов в полицейские участки, а отвозит их на окраину города и отпускает.

Ранее Extinction Rebellion заявила, что планирует перекрывать эту дорогу каждый день, пока не будет прекращено субсидирование. Предыдущие акции на магистрали также выливались в задержания сотен человек.

Голландское правительство неоднократно заявляло, что хочет отказаться от инвестиций в ископаемое топливо, однако конкретных планов пока так и не представило. Согласно докладу, совместно подготовленному голландскими экологическими организациями Friends of the Earth Netherlands, Oil Change International и SOMO, власти Нидерландов ежегодно направляют 37,5 млрд евро субсидий в сектора экономики, использующие ископаемое топливо.