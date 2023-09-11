Ассоциация таиландских турагентов прогнозирует рост числа российских туристов в Таиланде

Как отметили в ассоциации, Таиланд стал очень привлекательным для россиян, поскольку российские авиакомпании увеличивают число регулярных и чартерных рейсов

БАНГКОК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Ассоциация таиландских туристических агентств (ATTA) прогнозирует дальнейший рост числа российских туристов в Таиланде. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил члена правления ATTA Варут Канчанапаттана.

"Мы ожидаем дальнейшего увеличения числа российских туристов в Таиланде, которые вносят вклад в восстановление туристической отрасли после пандемии. Более того, Россия недавно официально открыла генконсульство в провинции Пхукет, что говорит об интересе россиян к нашей стране", - сказал он.

"Таиланд стал очень привлекательным для россиян, поскольку российские авиакомпании увеличивают число регулярных и чартерных рейсов. У туристов из России есть возможность приезжать сюда на более продолжительное время, особенно зимой, которая, как известно, во многих частях страны длится очень долго. Я думаю, что Россия является неотъемлемой частью пути Юго-Восточной Азии, а не только Таиланда. Считаю, что нас ждет очередной сильный зимний сезон, особенно это касается таких ключевых направлений, как Вьетнам, Таиланд, остров Бали (Индонезия)", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель консалтинговой компании Check-in Asia Гэри Баурмэн.

Как информировали ТАСС в Управлении по туризму королевства (ТАТ), более 930 тыс. граждан России посетили Таиланд с 1 января по 3 сентября этого года, что свидетельствует о возвращении показателей туристической отрасли к допандемийному уровню. В 2019 году РФ была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда. Тогда страну посетили 1,5 млн россиян. Таиланд рассчитывает принять рекордные 2 млн российских туристов в 2024 году.

Туристический поток в Таиланд резко вырос после отмены в октябре 2022 года всех ограничений на въезд и режима ЧП, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. С начала этого года туристам не нужно предъявлять ни прививочные сертификаты, ни результаты тестов. Однако, как ранее пояснили в МИД королевства, власти не планируют вновь увеличивать с 30 до 45 дней срок безвизового пребывания туристов из России и других стран. Увеличенный до 45 дней срок безвизового пребывания для граждан РФ в Таиланде действовал с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года, и, по данным МИД, мера была временным решением в связи с эпидемиологической обстановкой и необходимостью проходить карантин некоторым туристам.