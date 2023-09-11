Во Франции рассказали подробности о задержанных погромщиках

Как сообщило AFP со ссылкой на данные правительственного доклада, большинство из них - молодые французы без судимости

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Большинство участников погромов во Франции, задержанных и представших перед судом после июньских беспорядков, - молодые граждане республики, в большинстве своем не имеющие судимостей. Такие данные приводит в понедельник агентство AFP со ссылкой на данные правительственного доклада.

"Среди осужденных преобладают мужчины (91%) с французским гражданством, в возрасте до 25 лет, не имеющие диплома или законченного среднего образования, безработные или работающие, холостые и без детей, в большинстве случаев не имеющие судимости", - приводит агентство выдержку из документа.

В частности, у 72% осужденных было французское гражданство, две трети родились на территории республики. Тем не менее, в большинстве случаев это выходцы из семей иммигрантов (второе или третье поколение), "как правило из Магриба или стран Африки к югу от Сахары". Кроме того, "большинство осужденных не демонстрировали твердых идеологических или политических убеждений".

И хотя у большинства задержанных действительно нет криминальной истории, они объединялись вокруг людей, хорошо известных полиции. Причиной вступления в группы погромщиков аналитики называют "оппортунизм" и "влияние коллектива". "Многие участники даже ссылаются на любопытство и потребность в адреналине", - говорится в исследовании.

Доклад был подготовлен по запросу МВД республики после беспорядков, прокатившихся по всей стране в июне-июле 2023 года. Катализатором массовых демонстраций, вылившихся в погромы, послужила смерть молодого водителя алжирского происхождения, который был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер. По данным Министерства юстиции, по состоянию на 1 августа перед судом предстали 2 107 человек, приговор вынесен в отношении 1 989 из них, в 90% случаев речь идет о тюремных сроках.

Французские страховые компании получили заявления на возмещение ущерба после беспорядков на общую сумму €730 млн. При этом ранее движение предпринимателей Франции (MEDEF) оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. По словам министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэра, участники беспорядков с 27 июня сожгли и разграбили более 1 тыс. магазинов и 200 торговых центров по всей стране.