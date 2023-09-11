В ООН заявили, что площадь посевов кустов коки в Колумбии достигла исторического максимума

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, за год она увеличилась на 13%, до 230 тыс. га

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сентября. /ТАСС/. Площадь незаконных посевов кустов коки в Колумбии за год увеличилась на 13%, до 230 тыс. га, что стало рекордным показателем. Такая оценка приводится в опубликованном в понедельник докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

"Система мониторинга УНП ООН сообщает об увеличении на 13% площади территорий страны, засеянных кустами коки, - с 204 тыс. га в 2021 году до 230 тыс. га в 2022 году. Потенциальное производство кокаина достигло 1 738 тонн, что показывает сохранение тенденции на увеличение, укрепляющейся с 2013 года", - говорится в докладе.

В то же время по сравнению с годом ранее рост площади посевов коки замедлился - в 2021 году территория увеличилась на 43%. Как отметил координатор cистемы мониторинга УНП ООН Леонардо Корреа на презентации доклада, "наибольший рост" в последние годы наблюдается в приграничных зонах, в том числе на границе с Венесуэлой.

В августе прошлого года в должность президента Колумбии вступил представитель левой коалиции Густаво Петро, который в ходе предвыборной кампании подвергал сомнению эффективность политики страны по борьбе с наркоторговлей, которая проводилась при активном сотрудничестве с Соединенными Штатами. В том же месяце глава Национальной полиции Колумбии Энри Армандо Санабриа Сели сообщил, что его ведомство больше не будет принудительно уничтожать незаконные плантации коки. По словам Петро, Колумбия намерена сократить площади посевов коки, убеждая крестьян перейти к выращиванию других сельскохозяйственных культур.