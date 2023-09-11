В Москве за 10 лет установили более 1,6 тыс. светофоров

В планах на 2023 год - установить светофоры еще в 270 местах в каждом округе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,6 тыс. светофоров установили и обновили в столице за 10 лет, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"За 10 лет ЦОДД установил и обновил светофоры по 1,6 тыс. адресам в столице. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что в планах на 2023 год - еще 270 мест в каждом округе. По 132 адресам работы уже завершили", - значится в публикации.

Там уточняется, что на пересечении Измайловского шоссе с 1-м Кирпичным переулком на востоке Москвы разместили светофор на пешеходном переходе, где ранее произошли три ДТП с пострадавшими. Также там организовали левые повороты, чтобы водители меньше ждали на перекрестке.

Кроме того, в Северо-Западном административном округе установили светофор на пешеходном переходе по адресу: Туристская улица, д. 21-23. Рядом находятся остановка городского транспорта, школа и детский сад.

"В первую очередь размещаем их в местах аварийности, на пешеходных переходах возле школ, больниц и парков, а также у новых железнодорожных станций и остановок городского транспорта", - заключил Ликсутов, слова которого приводит департамент.