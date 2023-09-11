МВД Венгрии: нелегальная миграция в ЕС оказалась под контролем оргпреступности

Как заявили в ведомстве, нелегальные мигранты нередко стали пускать в ход оружие

БУДАПЕШТ, 11 сентября. /ТАСС/. Организованная преступность установила контроль над нелегальной миграцией в страны Евросоюза, требуя за контрабандную переправку людей из Турции в Германию примерно €13 тыс. Об этом заявил парламентский госсекретарь Министерства внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари, рассказывая в программе телекомпании М1 о сотрудничестве венгерских пограничников с коллегами из стран Центральной Европы по охране общих рубежей ЕС.

Комментируя сообщения об участившихся перестрелках в пограничных районах и вооруженных нападениях на пограничников, представитель МВД отметил, что нелегальные мигранты нередко стали пускать в ход оружие, а различные преступные группировки ведут друг с другом борьбу за сферы влияния. "Классические методы мафии, классический передел рынка преступного мира, и именно поэтому происходят эти перестрелки", - сказал Ретвари.

Говоря о суммах, которые фигурируют на этом ранке, он отметил, что контрабандисты требуют с каждого нелегального мигранта за переправку с юга на север, например из Турции в Германию, более €13 тыс. По данным МВД Венгрии, с момента строительства 165-километрового забора высотой 4 м на границе с Сербией восемь лет назад там были задержаны около 1 млн нелегальных мигрантов. Венгрия затратила на обеспечение безопасности этой границы, которая также является границей Евросоюза, €1,5 млрд, однако ЕС компенсировал ей лишь 1,5% расходов.

Как заявила официальный представитель правительства Александра Сенткирайи, Венгрия ведет с нелегальной миграцией "бесшумную войну ради того, чтобы Европа оставалась Европой". Будапешт выступает против нового плана Брюсселя, предусматривающего принудительное распределение мигрантов из Азии и Африки по квотам в странах ЕС, а в случае отказа какого-либо государства принять их у себя - выплату взносов в общий фонд в размере около €20 тыс. за человека. Венгрия считает, что помощь этим людям должна быть оказана в местах их постоянного проживания, а охрану общих границ ЕС от нелегальных мигрантов необходимо усилить.