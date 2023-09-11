Десятки тысяч людей присоединились к акции в Барселоне по случаю Дня Каталонии

По оценке полиции, в акции приняли участие 115 тыс. человек

МАДРИД, 11 сентября. /ТАСС/. Массовая акция прошла в Барселоне по случаю Дня Каталонии (Диада). Как сообщила газета El Pais, сотрудники правоохранительных органов насчитали 115 тыс. участников митинга.

Праздник приурочен к событиям начала сентября 1714 года, когда Барселона после длительной осады пала под натиском войск сторонников династии Бурбонов и Каталония окончательно вошла в состав Испании. Акции проходят по всему автономному сообществу, самая масштабная - в его столице. Официально демонстрация в Барселоне началась в 17:14 по местному времени (18:14 мск). Ее организатором стала Каталонская национальная ассамблея, которая выступает за выход региона из состава Испании.

Многие собравшиеся принесли с собой эстеладу - неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников независимости области. "11 сентября знаменует собой начало нового процесса на пути к независимости Каталонии", - заверили организаторы акции.

"Каталония открыла новый путь прогресса, взаимопонимания и сосуществования, - написал по случаю праздника исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес в социальной сети X (ранее Twitter). - Пришло время смотреть в будущее и продолжать двигаться вперед".

В свою очередь глава правительства автономного сообщества Пере Арагонес в преддверии Диады настаивал на том, чтобы жители Каталонии смогли проголосовать по вопросу независимости. Власти Испании неоднократно заявляли о том, что референдума о выходе региона из состава королевства не будет.