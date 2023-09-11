Посольство РФ в США заявило о готовности содействовать восстановлению часовни в Форт-Россе

Как отметили в диппредставительстве, "сейчас Форт-Росс - это исторический парк и уникальный памятник Русской Америки"

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Соединенных Штатах готово оказать содействие в восстановлении православной часовни на территории бывшего русского поселения и крепости Форт-Росс в Калифорнии. Об этом говорится в комментарии в Telegram-канале посольства по случаю 211-й годовщины поднятия русского флага над Форт-Россом.

"Ровно 211 лет назад, в далеком 1812 году Российско-Американская компания подняла флаг над южным форпостом Российской империи в Северной Америке. В течение нескольких десятилетий наши соотечественники мирно жили бок о бок с коренными жителями, обучали их грамоте и привносили технологический прогресс. Сейчас Форт-Росс - это исторический парк и уникальный памятник Русской Америки, наглядно демонстрирующий преимущества бесконфликтного сосуществования народов двух наших стран", - отметило посольство.

По его свидетельству, работающие в Вашингтоне российские дипломаты стараются "хотя бы раз в год наведываться в Форт-Росс, в том числе для того, чтобы отдать дань уважения россиянам, покоящимся на православном кладбище". "Несколько лет назад нам во взаимодействии с властями штата [Калифорния] удалось облагородить захоронения и установить поклонный крест с памятной надписью. Продолжаем поддерживать проекты по изучению, сохранению и восстановлению российского культурного наследия в этом живописном месте на западном побережье США. Активную роль в этом процессе играет Русское географическое общество, при непосредственном содействии которого была запущена инициатива по реконструкции часовни Троицы Живоначальной с восстановлением звонницы", - подчеркивает дипломатическая миссия.

В заключение она пожелала процветания Форт-Россу, имеющему теперь статус исторического парка штата Калифорния и национальной достопримечательности. "Надеемся, что как можно больше россиян и американцев смогут воочию оценить отреставрированные исторические постройки и насладиться звучанием колокола православной часовни. Со своей стороны готовы приложить для этого необходимые усилия", - добавило посольство.

Форт, расположенный на крутом и обрывистом участке тихоокеанского побережья, был основан в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым. С 1808 по 1812 год крепость носила название форт Румянцева, а 13 августа 1812 года получила официальное название Форт-Росс и стала самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски продуктами.

На прошлой неделе Форт-Росс посетил посол России в США Анатолий Антонов, совершивший рабочую поездку в штат Калифорния.