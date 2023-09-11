Осенняя серия игр "Что? Где? Когда?" стартует на Первом канале 24 сентября

Она будет состоять из пяти игр

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Игры осенней серии "Что? Где? Когда?" начнутся на Первом канале 24 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

"Игры осенней серии "Что? Где? Когда?" пройдут на Первом канале начиная с 24 сентября 2023 года. Осенняя серия "Что? Где? Когда?" будет состоять из пяти игр", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что команды, которые покажут в играх этой серии лучший результат, получат возможность участвовать в зимних играх и потом смогут бороться за право играть в финале года.

Прямой эфир первой передачи осенней серии ожидается 24 сентября в 22:35 мск.