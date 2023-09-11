В Калининграде заявили, что объекты культурных кластеров требуют особых решений

В компании "Стройтрансгаз также сообщили, что планируют сдать филиал Третьяковской галереи в городе в 2023 году

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Строительство объектов образовательно-культурных кластеров в регионах, в том числе, в Калининградской области, требует неординарных решений с учетом их уникальности. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании о строительстве культурно-образовательных кластеров в регионах в режиме онлайн-конференции из Калининграда генеральный директор компании "Стройтрансгаз", ведущей строительство, Дмитрий Лебедев.

"Каждое строение, каждое здание - оно уникально, как например, здесь, в Калининграде, где сейчас возводится театр оперы и балета - филиал Большого театра. Там запроектирована консоль, которая "парит" в воздухе на расстоянии 80 м без точки опоры. То есть огромное количество используется уникальных архитектурных, технологических решений", - сказал Лебедев и добавил, что "Стройтрансгаз" планирует сдать филиал Третьяковской галереи в Калининграде в 2023 году.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что строительство объектов кластера на острове Октябрьский идет без сбоев. "Хочу поблагодарить наших подрядчиков, все делается очень качественно, в срок - они большие молодцы, команда замечательная, работают хорошо", - сказал он, отметив, что строящиеся в Калининграде филиалы Третьяковской галереи и Большого театра "станут настоящими жемчужинами города Калининграда".

В восточной части острова Октябрьский уже завершено строительство объектов образовательной части комплекса, включающей филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского. "Для нашего региона <…> самое такое важное, самое приятное - это возможность для наших детей учиться в таких высококлассных учебных заведениях, у замечательных профессионалов, у высокого уровня педагогов. Но у нас здесь учатся не только калининградцы, а дети со всей страны - и из Хабаровска, из Иркутска, из Москвы, Петербурга, Пензы, Уфы, даже ребята есть из Симферополя, из Донецка - это тоже нас радует, показывает высокую востребованность этих учебных заведений", - отметил Алиханов.

Он добавил, что область уже активно сотрудничает с Третьяковской галерей, которая совместно с Балтийским федеральным университетом им. Иммануила Канта открыла в Калининграде магистерскую программу - кураторство и продюсирование музейных проектов. "Это тоже такое новое слово в системе образования у нас здесь в Калининграде", - сказал губернатор.

Как уточнил Алиханов в своем Telegram-канале по итогам совещания, на данный момент готовность объектов культурного кластера в Калининграде составляет 86,2%. В филиале Третьяковской галереи приступили у благоустройству территории. "Продолжается стройка филиала Большого театра и РГИСИ. Планируем в 2024 году в полном объеме завершить строительство и полноценно открыть комплекс для жителей и гостей Калининградской области", - написал Алиханов.

Культурно-образовательный комплекс

В Калининграде на острове Октябрьский строится один из четырех российских культурно-образовательных комплексов. Необходимость их создания во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе была озвучена президентом Владимиром Путиным в 2018 году в послании Федеральному собранию и закреплена в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Созданные кластеры позволят организовать современное культурное пространство на территории всей страны.

Строительная площадка в Калининграде состоит из восточной и западной частей. На западной площадке возводятся здания филиала Третьяковской галереи, Театра оперы и балета (филиал Большого театра), а также Высшей школы театрального и музыкального искусств (филиал Российского государственного института сценических искусств).