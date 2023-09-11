Дипломаты РФ и Чили возложили цветы в память о бывшем президенте республики Альенде

Церемония прошла в связи с 50-й годовщиной военного переворота в стране

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дипломаты России и Чили, а также представители российских общественных организаций возложили в понедельник цветы к мемориальной доске, установленной в Москве в память о бывшем президенте республики Сальвадоре Альенде, сообщили в МИД РФ.

Церемония прошла в связи с исполнившейся в этот день 50-й годовщиной военного переворота в Республике Чили.

"В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Чили в России Эдуардо Рауль Эскобар Марин, директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, сотрудники чилийской дипмиссии, руководство Ассоциации чилийских граждан в Российской Федерации, представители российских партийных и общественных организаций, деятели науки и культуры нашей страны", - говорится в сообщении.

"Обращаясь к участникам церемонии, Александр Щетинин подчеркнул, что юбилейная дата трагических событий 1973 г., которые потрясли всю планету, служит сегодня наглядным и актуальным напоминанием о "жестоком оскале" авторов госпереворота. Именно тогда в Чили была апробирована модель дестабилизации экономики и общества - того, что позднее получило наименование "цветной революции", - сообщили в МИД. Также на встрече было отмечено, что фигура Альенде стала "символом верности присяге и преданности своему народу".