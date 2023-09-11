На Украине сменили начальника полиции Киевской области

На этот пост назначен Анатолий Щадило

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Кадровые перестановки произошли в Национальной полиции Украины, новым начальником ее управления в Киевской области вместо Андрея Небытова назначен Анатолий Щадило.

"Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу главу полиции Киевской области генерала третьего ранга Анатолия Щадило", - говорится в сообщении, размещенном на странице областного управления полиции в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Небытов назначен заместителем начальника Нацполиции Украины.

10 сентября издание "Страна" сообщало о перестановках, в результате которых у Выговского появилось три новых заместителя. Причины кадровых решений официально и в СМИ не сообщались.

Выговский возглавляет Нацполицию Украины с января 2023 года. Его предшественник Игорь Клименко был назначен министром внутренних дел после гибели главы МВД Дениса Монастырского при крушении вертолета под Киевом 18 января.