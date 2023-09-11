Клычков заявил, что создание межвузовского кампуса будет среди основных задач развития

Губернатор Орловской области также сообщил, что в число приоритетных задач войдут открытие многопрофильного медцентра и строительство западного обхода Орла

ОРЕЛ, 11 сентября. Создание межвузовского кампуса на базе Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева, открытие многопрофильного медцентра областной клинической больницы в Орле, а также строительство западного обхода Орла войдут в число приоритетных задач развития региона на ближайшие пять лет. Об этом сообщил ТАСС губернатор Орловской области Андрей Клычков после окончания единого дня голосования в РФ, проходившего 8-10 сентября.

"Впереди у нас очень много работы по всем направлениям. Так, в части инфраструктуры нам предстоит завершить реконструкцию возведенного в XIX веке в Орле Красного моста - она сейчас уже на финишной прямой, также нам нужно построить западный обход Орла. Что касается образования, то в начале сентября мы начали строительство межвузовского кампуса на территории ОГУ им. И. С. Тургенева, а в сфере здравоохранения одной из первых задач станет завершение строительства многопрофильного медцентра областной клинической больницы. И это только ближайшие дела", - сказал Клычков.

По его словам, одной из особенностей прошедших в регионе выборов стало активное участие молодежи, что было достигнуто благодаря применению новых технологий на избирательных участках, например, QR-кодов. "Очень меня порадовало, что фиксировали все большее количество молодежи, ведь это наше будущее, это те люди, которые не равнодушны к тому, что меняется, что происходит, это люди, с кем мы просто обязаны выстраивать диалог, потому что они сегодня для себя формируют завтра. Люди старшего поколения, молодежь, люди среднего возраста также пришли и сделали свой выбор", - отметил губернатор.

Клычков добавил, что важнейшей задачей является улучшить достигнутые за прошедшие пять лет показатели. "Основной оппонент - это все-таки пять лет предыдущей работы. Удалось ли все выстроить, по сути, с нуля, отношения с жителями? Мне кажется, важным фактором стало то, что больше половины жителей пришли на выборы, а отдельные слова благодарности - нашим ребятам в зоне специальной военной операции, когда ребята под взрывами выстрелов организовали голосование", - резюмировал глава региона.

По данным на сайте ЦИК, действующий глава области, выдвинутый региональным отделением КПРФ, лидирует на выборах губернатора региона с 82,09% голосов после обработки 100% протоколов.

О кампусе

Межвузовский кампус на базе Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева объединит студентов и преподавателей шести вузов Орла, на его строительство к 2026 году направят 10 млрд рублей из федерального бюджета. Кампус включает учебно-лабораторный корпус, студенческий городок, коворкинги, фитнес-зону, фуд-корт и футбольное поле, при этом спортивная инфраструктура, площадки для отдыха, уличный кинотеатр будут доступны для жителей Орла. Создание западного обхода Орла запланировано на 2025 год, он позволит перенаправить поток около 10 тыс. машин, которые ежесуточно проходят через городскую черту. Проект обхода предусматривает строительство развязок, мостов, путепроводов.