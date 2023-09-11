В крупнейшем парке Севастополя автодорога возле набережной станет пешеходной зоной

Губернатор города Михаил Развожаев поддержал этот проект

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Автомобильная дорога возле набережной в самом крупном парке Севастополя - Парке Победы, станет пешеходной зоной, такое решение принято на заседании правительства города под председательством губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

"Проект постановления подготовлен в целях исключения участка автомобильной дороги "подъезд к Парку Победы", который находится между набережной и парковой зоной, из состава дорог общего пользования и перевода его в пешеходную зону. Там будет ограничен въезд автотранспорта, кроме транспорта специальных служб", - сообщил на заседании и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев.

На сегодняшний день парк - одно из самых популярных мест семейного отдыха. Губернатор города поддержал проект перевода автомобильной дороги возле набережной в пешеходную зону. "Наконец-то. Предлагается поддержать", - заключил Развожаев.

В конце июня рядом с Парком Победы появилась самая большая бесплатная парковка в городе на 600 автомобилей, кроме этого, был проведен капитальный ремонт проезда вдоль набережной и улицы Летчиков, сделаны тротуары и отдельная велосипедная дорожка протяженностью 1,5 км, установлены фонари.

Парк Победы в Севастополе был создан в 1975 году. Его открытие приурочили к тридцатой годовщине победы над фашистами. Общая площадь его территории сегодня составляет порядка 50 га. Главной достопримечательностью парка служит памятник Георгию Победоносцу, возведенный к 220-летию Севастополя в 2003 году.