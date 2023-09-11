В кабмине не поддержали законопроект о запрете штрафовать граждан за лайки в соцсетях

Как отметили в правительстве, пояснительная записка к документу не содержит сведений, "свидетельствующих о наличии системных проблем правоприменения и подтверждающих необходимость внесения предлагаемых изменений"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов фракции "Новые люди" в Госдуме о запрете привлекать к административной ответственности граждан за лайки в социальных сетях. Текст проекта отзыва комиссии есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации законопроект в представленной редакции не поддерживает", - отмечается в документе.

Законопроект был разработан депутатами и направлен на отзыв правительства в марте. Инициатива предлагает дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации российской армии указанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях.

Как отмечают в кабмине, пояснительная записка к законопроекту "не содержит статистических данных и иных сведений, свидетельствующих о наличии системных проблем правоприменения и подтверждающих необходимость внесения предлагаемых изменений". "Кроме того, используемые в законопроекте понятия "выражение эмоций", "выставление отметок к публикациям" законодательством РФ не определены, в связи с чем проектируемые нормы не отвечают требованиям ясности и определенности и могут повлечь неоднозначное толкование на практике", - указывается в проекте отзыва.

В кабмине также напоминают, что по таким составов административных правонарушений может быть применима позиция Верховного Суда РФ "о необходимости учета совокупности всех обстоятельств содеянного при определении наличия или отсутствия у лица прямого умысла и цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства при размещении материалов в сети "Интернет" или иной информационно-телекоммуникационной сети". В связи с этим, указывают в кабмине, вопрос о наличии признаков состава административных правонарушений "в каждом отдельном случае должен решаться с учетом обстоятельств конкретного дела".