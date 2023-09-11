Штаб "Москва помогает" в городской думе передал гуманитарный груз на новые территории РФ

Глава муниципального округа Царицыно Дмитрий Хлестов уточнил, что это шестая поездка с гуманитарной помощью

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Передача гуманитарного груза состоялась в штабе по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает", который открыт в Московской городской думе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного парламента.

"В рамках акции "Москва помогает" в очередной раз мы отправляем гуманитарную помощь с нашими однопартийцами, членами "Единой России". Сегодня отправляем то, что просили в предыдущей заявке: теплые вещи, носки, костыли, инвалидную коляску, крупы, сладости, туристические коврики и другие вещи, которые необходимы на новых территориях", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что подобные акции стали традиционными. "Я уверен, что многие москвичи занимаются таким же благим делом", - резюмировал он.

Глава муниципального округа Царицыно Дмитрий Хлестов уточнил, что это шестая поездка с гуманитарной помощью. "На этот раз мы собрали более тонны: осенняя одежда, игрушки, канцелярские товары, рюкзаки - все это ждут детишки на новых территориях РФ. В ближайшее время груз будет отправлен в ЛНР и ДНР. Наш штаб по сбору гуманитарной помощи открыт в Южном округе Москвы. Я призываю всех жителей, всех неравнодушных откликнуться и помочь. У нас одна цель - одна победа", - добавил он.

Штаб по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" открылся в здании Мосгордумы на страстном бульваре 7 февраля. В пунктах сбора гуманитарной помощи мобилизованным и призванным в зону проведения специальной военной операции бойцам, а также жителям новых регионов России принимают продукты длительного хранения (например, крупы, сахар, чай) со сроком годности не меньше трех месяцев.

Также там собирают детское питание, товары по уходу за детьми, детские книги и канцтовары, игрушки. Кроме того, можно приносить пластиковую посуду, предметы по уходу за лежачими пожилыми людьми, постельное белье, полотенца, душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовую технику и новую одежду для детей и взрослых. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками.