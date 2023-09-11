11 сентября, 20:09

Мизулина попросила МО РФ призвать на срочную службу Даню Милохина

Артем Геодакян/ ТАСС
Даня Милохин
© Артем Геодакян/ ТАСС

Как считает директор Лиги безопасного интернета, такое решение может поспособствовать патриотическому воспитанию блогера

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой призвать блогера Даню Милохина на срочную службу. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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Как отметила Мизулина, Милохин, "ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", находясь за пределами РФ, на днях вернулся в страну. "Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет", - сообщила директор Лиги безопасного интернета. Она попросила Минобороны "призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России", учитывая начало в ближайшее время осенней призывной кампании.

Такое решение, по мнению Мизулиной, может поспособствовать патриотическому воспитанию Милохина, и он на деле докажет свою преданность стране. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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