Руководители госинформагентств СНГ обсудят вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере

Участники поделятся опытом организации освещения крупных мероприятий и использованием инновационных медиатехнологий

БИШКЕК, 12 сентября. /ТАСС/. Участники XXIX заседания Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ) во вторник в столице Киргизии обменяются опытом работы и обсудят перспективные направления развития творческого сотрудничества при освещении гуманитарной деятельности в странах Содружества.

Организаторы отмечают, что в ходе заседания будут обсуждены вопросы, связанные с объявленными в СНГ в 2024 году Годом волонтерского движения и в 2025 году Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. В рамках Содружества планируется уделить внимание таким проектам, как культурная, молодежная и спортивная столицы СНГ. В 2024 году ими будут Самарканд, Ташкент и Гюмри соответственно.

Участники поделятся опытом организации освещения крупных мероприятий в рамках СНГ, использованием инновационных медиатехнологий, проинформируют о структурных изменениях в своей деятельности. Планируется обсудить перспективы проведения семинаров по повышению квалификации, обменов журналистами, организации пресс-туров и других совместных проектов. Руководители ведущих СМИ стран Содружества также обсудят тематику внутреннего туризма на пространстве СНГ.

Делегаты посетят мероприятия открывающегося в Бишкеке XVI Форума творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ. Мероприятие на тему "Через взаимодействие культур к Содружеству и миру" проводится при поддержке Межгосударственного гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран Содружества в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.