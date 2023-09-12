Минпросвещения России направило в новые регионы пособия по украинскому языку

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев отметил, что речь идет об учебниках для начальной школы

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения России организовало отправку пособий по украинскому языку для начальных классов в новые регионы. Как уточнил ТАСС первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), предмет будет изучаться факультативно.

"Речь идет, прежде всего, о наших новых регионах. Если родители изъявили желание [чтобы их дети] изучали факультативно как родной язык - украинский - для этого были созданы эти учебные пособия. И для начальной школы они направлены", - сказал собеседник агентства.

Ранее Бугаев сообщал ТАСС, что Минпросвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников, а также завершает разработку учебного пособия для изучения украинского языка в средней школе.

"У нас в стране изучается огромное количество национальных языков. Это отличает нас как межнациональную, межконфессиональную страну от тех подходов, которые украинские националисты навязывали и уничтожали, запрещая русский язык на Украине все последние годы. Мы не должны быть такими. Именно поэтому мы и говорим о том, что для желающих изучать факультативно украинский как родной язык, мы такую возможность создали. Но все образование при этом идет, конечно, на государственном русском языке", - добавил замминистра.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.