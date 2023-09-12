Попова заявила, что эпидсезон по гриппу пройдет спокойно, если привьется 60% населения

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что необходимо сделать все, чтобы не заболеть, так как последствия гриппа несут опасность

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Эпидемический сезон по гриппу в России пройдет спокойно, если 60% населения страны пройдет вакцинацию, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если мы достигнем охвата прививками населения Российской Федерации в 60%, то я абсолютно уверена, что этот эпидсезон гриппа пройдет так же ровно и достаточно спокойно, как и предыдущие", - сказала она в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Попова также подчеркнула, что грипп - опасное инфекционное заболевание. При этом грипп опасен не только в острый период, опасность несут и его последствия, добавила она. По ее словам, необходимо сделать все, чтобы не заболеть.

"Нужно сделать прививку. Если подъем будет высоким, значит, нужно будет пользоваться всеми нашими рекомендациями для того, чтобы не заболеть", - отметила Попова.

Ранее Роспотребнадзор своим постановлением рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе страны и не менее 75% от числа лиц из групп риска.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.