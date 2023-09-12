В Гидрометцентре рассказали о проблемах на реках в 13 регионах России

По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, в нескольких регионах уровень воды в реках опустился ниже неблагоприятно низких отметок

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Уровень воды опустился на реках Коми, Дагестана, Башкортостана, Якутии, Новосибирской, Кировской областей и еще нескольких регионов и мешает судоходству. На реках Дальнего Востока, напротив, наблюдается опасный рост уровня воды, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Коми на реках Вычегде, Печоре, Усе уровень воды ниже неблагоприятно низких отметок, то есть здесь большие сложности с судоходством. В Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях аналогичная ситуация. В Кировской области, Башкортостане, Дагестане, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономном округах и Якутии уровень воды ниже опасно низкой отметки", - сообщил он.

В ближайшее время улучшения ситуации не ожидается, отметил метеоролог, добавив,что исправить эту ситуацию могут обильные осадки или морозы, которые приведут к замерзанию водоемов.

В ряде регионов Дальневосточного федерального округа, напротив, превышен уровень воды в реках. Так, в Приморском и Хабаровском краях уровень воды превышает неблагоприятную отметку, а местами - опасную. В Бурятии фиксируется превышение отметки затопления поймы.