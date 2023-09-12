Минпросвещения РФ: обсуждение школьной формы должно быть сфокусировано на качестве одежды

Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев подчеркнул, что школьная одежда должна быть качественной

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Обсуждение вопросов, связанных с школьной формой, должно быть сфокусировано не на визуальной составляющей, а на качестве одежды. Такое мнение выразил ТАСС первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас очень много копий ломается по поводу визуального, внешнего вида [школьников], но основным-то является качество материала. Школьная форма - это же одежда. И одежда, которую ребенок носит в школу, должна быть качественной. Вот это самое главное", - сказал собеседник агентства.

Ранее статс-секретарь - замглавы министерства Андрей Корнеев сообщил, что Минпросвещения России предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников. Он пояснил, что сейчас это не обязанность, а право, которым воспользовались 37 российских регионов. Также Корнеев подчеркнул, что общие требования предлагается установить на уровне региона, а образовательные учреждения уже будут это фиксировать. При этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что утверждение требований к одежде учеников не имеет ничего общего с требованиями к внешнему виду в целом, например цвету волос, а речь идет, скорее о дресс-коде.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.