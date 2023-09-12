Попова заявила, что маски помогут россиянам уберечься от гриппа во время эпидподъема

Глава Роспотребнадзора отметила, что рекомендация носить СИЗ в период высокого подъема заболеваемости действует на протяжении многих лет

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Рекомендация Роспотребнадзора носить маски во время эпидемических подъемов заболеваемости гриппом по-прежнему актуальна. Об этом ТАСС сообщила руководитель ведомства Анна Попова.

"Мы рекомендуем носить маски в период высокого подъема тем, кто бережет свое здоровье, в течение уже многих лет", - сказала Попова, отвечая на вопрос, будет ли Роспотребнадзор рекомендовать носить маски этой осенью и ближайшей зимой, когда ожидается подъем заболеваемости.

"Это всегда сберегает здоровье тех, кто пользуется нашими рекомендациями. Все рекомендации есть на нашем сайте и в нашем Telegram-канале, мы приглашаем всех использовать все возможности для того, чтобы защититься", - сказала она в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.