11 сентября, 22:10
Восточный экономический форум

Попова заявила, что маски помогут россиянам уберечься от гриппа во время эпидподъема

Глава Роспотребнадзора отметила, что рекомендация носить СИЗ в период высокого подъема заболеваемости действует на протяжении многих лет

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Рекомендация Роспотребнадзора носить маски во время эпидемических подъемов заболеваемости гриппом по-прежнему актуальна. Об этом ТАСС сообщила руководитель ведомства Анна Попова.

Читайте также
Спецпроект
Заразен и очень опасен

"Мы рекомендуем носить маски в период высокого подъема тем, кто бережет свое здоровье, в течение уже многих лет", - сказала Попова, отвечая на вопрос, будет ли Роспотребнадзор рекомендовать носить маски этой осенью и ближайшей зимой, когда ожидается подъем заболеваемости.

"Это всегда сберегает здоровье тех, кто пользуется нашими рекомендациями. Все рекомендации есть на нашем сайте и в нашем Telegram-канале, мы приглашаем всех использовать все возможности для того, чтобы защититься", - сказала она в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация