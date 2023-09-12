Во Владивостоке в третий день ВЭФ ожидается небольшой дождь

Воздух прогреется до плюс 22 градусов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Погода в третий день проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) будет теплой и облачной. Ожидается небольшой дождь и умеренный ветер, сообщил Приморский гидрометцентр.

Согласно информации на сайте Примгидромета, созданном в преддверии ВЭФ, во вторник во Владивостоке воздух прогреется до плюс 22 градусов, вероятность небольшого дождя составляет 40%. Ветер с утра ожидается слабый северный, во второй половине дня - до 11 м/с.

По прогнозу синоптиков, до окончания форума 13 сентября сильных дождей в городе не ожидается.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.