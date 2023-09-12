Ухтинский университет договорился о сотрудничестве с аргентинским вузом

Договоренности предусматривают проведение совместных мероприятий и исследований, обмен преподавателями, студентами, учебной и методической литературой, а также разработку программ двойных дипломов

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сентября. /ТАСС/. Ухтинский государственный технический университет (УГТУ) подписал соглашение о сотрудничестве с аргентинским Национальным университетом Артуро Хауретче. Об этом сообщило в понедельник представительство Россотрудничества в южноамериканской республике.

"Документ предусматривает проведение совместных мероприятий и исследований, обмен преподавателями и студентами, научной, учебно-методической литературой, разработку программ двойных дипломов", - говорится в сообщении.

Ректор российского вуза Руслан Агиней сообщил, что пригласил аргентинцев принять участие в международных нефтегазовых конференциях, которые проводит УГТУ. Кроме того, местным студентам было предложено пройти стажировку на учебно-производственном полигоне российского вуза. "Мы готовы проводить совместные исследования с коллегами из Аргентины, в том числе по изучениям месторождений сланцевой нефти и газа", - добавил Агиней.

Как сообщили в представительстве Россотрудничества, стороны также обсудили возможности преподавания русского языка на базе аргентинского вуза в онлайн-формате.