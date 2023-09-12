Минпросвещения РФ: портал психологической помощи школьникам заработает в ближайшее время

Замминистра просвещения России Александр Бугаев считает, что такая система и новые инструменты отчасти помогут разгрузить специалистов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Портал, с помощью которого школьники смогут получать помощь профессиональных психологов онлайн, заработает в ближайшее время, сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В ближайшее время, очень скоро заработает", - ответил он на соответствующий вопрос.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что ведомство разрабатывает специальный портал, где каждый школьник сможет в закрытом режиме получить профессиональную консультацию психолога. Он пояснил, что комплексная система разрабатывается совместно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом.

"Я хочу здесь подчеркнуть значимость вообще системы школьных психологов. У нас огромное количество, целая армия школьных психологов работает в школах. <…> Нагрузка на них значительная - это такая работа, которая требует постоянного внимания к ученикам и к их родителям, к их потребностям, запросам", - отметил Бугаев.

Замминистра считает, что живое общение очень сложно заменить, но такая современная система и новые инструменты отчасти помогут и разгрузить специалистов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.