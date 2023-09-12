В Минпросвещения считают, что приходящие в российские школы дети должны знать русский язык

Замминистра Александр Бугаев также призвал создавать условия для его изучения

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Дети, которые приходят учиться в российские школы, должны знать русский язык, в противном случае нужно создавать условия для его изучения. Такое мнение ТАСС выразил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас образование идет на русском языке - и ребенок, приходящий в школу, русский должен знать. <…> Мы должны создавать условия для того, чтобы дети, которые приходят в нашу школу, я говорю, например, о детях-мигрантах, изучали русский. Это обязательно", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая направила депутатский запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с целью определения процентного соотношения детей, плохо говорящих по-русски, в каждом классе.

В июле также сообщалось, что Минпросвещения РФ разработало проект приказа, который позволяет российским школам включать в учебный план курсы или модули по изучению русского языка для иностранных граждан, которые не владеют им или владеют слабо. В документе отмечалось, что ежегодно численность трудовых мигрантов, в том числе приезжающих в РФ с несовершеннолетними детьми, растет. Так, с 2021 года численность мигрантов, получающих общее образование, выросла на 74 135 человек. По результатам проведения первичной диагностики было установлено, что 77% детей с миграционной историей слабо владеют или не владеют русским языком, отметили в министерстве.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.