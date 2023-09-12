Количество иностранных студентов в ДВФУ выросло в 1,5 раза за три года

По словам ректора вуза Бориса Коробца, самыми популярными направлениями обучения у иностранцев являются "Лечебное дело", "Менеджмент", "Экономика", "Лингвистика", "Международные отношения"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Число иностранных студентов в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) увеличилось за последние три года в 1,5 раза и превысило 3,5 тыс. Это рекордный результат, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) ректор вуза Борис Коробец.

"Несмотря на все санкционное давление, количество иностранных студентов в Дальневосточном федеральном университете выросло. Выросло не просто, а в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. Сегодня у нас учится более 3,5 тыс. студентов из 89 стран. Такого результата никогда не было", - сообщил Коробец.

По его словам, в 2023 году число иностранных абитуриентов увеличилось на 33% по сравнению с прошлым годом. Заявления в ДВФУ подали более 4 тыс. человек из 89 стран, это превысило показатели 2022-2023 учебного года на 1 тыс. заявок. Самыми популярными направлениями обучения у иностранцев традиционно являются: "Лечебное дело", "Менеджмент", "Экономика", "Лингвистика", "Международные отношения".

Коробец отметил, что партнерское ядро ДВФУ составляют вузы и научные организации из дружественных стран. "В целом можно отметить, что этот год ознаменовал возобновление насыщенного взаимодействия с партнерами из КНР после трехлетней коронавирусной паузы. ДВФУ посетили более 50 китайских делегаций, было организовано четыре летние школы, во время которых студенты и школьники Поднебесной познакомились с русской культурой, научными проектами и лабораторным комплексом ДВФУ", - сказал Коробец.

Помимо студентов из Китая в ДВФУ учатся представители Вьетнама, Индии, Узбекистана. В качестве яркого примера международной студенческой дружбы ректор назвал сборную команду ДВФУ по акробатическому рок-н-роллу. "Наша сборная по академическому рок-н-роллу на данный момент объединяет представителей 30 стран. Это настоящий международный клуб. И ребята на разных языках, с разными культурами, разными особенностями, разными пристрастиями к еде вместе, локоть к локтю, защищают честь нашего университета на соревнованиях, причем самого высокого уровня. Мне кажется, только так зарождается настоящее братство и дружба между нашими ребятами и между нашими странами", - отметил собеседник.

По словам ректора, вуз не только дает иностранным студентам знания, но и помогает им влюбиться в Дальний Восток, многие из них после учебы остаются в регионе. "Ребята, приезжая, создают семьи, находят интересную работу. И мне кажется, что очень важно, когда ты, по сути дела, отдаешь долг тому месту, где ты получил путевку в будущее, где ты получил классное образование, и дальше хочешь здесь применить полученные навыки. Может быть, набраться практики, потом вернуться к себе, может быть, выбрать новую малую родину. И, по-моему, Дальний Восток - это прекрасное место, чтобы стать новой малой родиной", - отметил собеседник.

Он рассказал, что после введения санкций начались сложности с финансовыми расчетами между странами, что повлекло различные трудности для студентов. Однако все их удалось решить благодаря индивидуальному подходу.

"Изначально, когда ситуация началась, мы обеспечивали иностранных ребят едой, помогали им покупать вещи, ситуация была напряженная, но уехали единицы, а еще больше потом приехало. Все вопросы решаемы, если ты стремишься к определенной цели. Я горжусь своими ребятами, иностранными студентами, потому что они, приезжая сюда, хотят получить знания и ради этого решают любые задачи, любые проблемы, которые возникают у них на пути", - сказал Коробец.

Он отметил, что у ДВФУ сохраняется большое количество программ иностранных стажировок, в Азиатско-Тихоокеанском регионе у университета действует 100 программ академической мобильности. Кроме того, к этой работе подключились помимо студентов и школьники.

"Если раньше это была студенческая привычка - дружить с другими университетами, другими ребятами, то сейчас и школьники из стран АТР тоже погружаются в такую межгосударственную логистику, межгосударственные путешествия. Для них раньше это было невозможно. А совсем недавно делегация из 80 китайских школьников за счет китайской стороны приехала посмотреть, что такое Дальневосточный федеральный университет. Это полностью их вложения, китайские коллеги хотят, чтобы их дети знакомились с лучшими российскими университетами, и обеспечивают их поездкой сюда", - рассказал ректор.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является фраза "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.