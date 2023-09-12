ДВФУ запустит образовательную программу для студентов из АТР о ведении бизнеса в России

Ректор вуза Борис Коробец сообщил, что магистратура "Ведение бизнеса в России" находится на экспертизе у ведущих бизнес-экспертов, юристов и экономистов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в 2024 году запустит магистерскую образовательную программу для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посвященную особенностям ведения бизнеса в России, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) ректор вуза Борис Коробец.

"Со следующего года мы запускаем магистратуру "Ведение бизнеса в России", которая будет давать четкое понимание различий и особенностей наших правовых систем, каким образом мы будем взаимодействовать с нашими китайскими инвесторами и они, соответственно, с нами. Сейчас эта магистратура находится на экспертизе у ведущих бизнес-экспертов, юристов, экономистов. Но мы уже начали ее рекламировать и на данный момент заполнили практически весь лист ожидания на запуск данной программы. Причем большая часть ребят - это как раз студенты из Китая, которые здесь получают бакалаврское образование, но выбрали для себя дальнейшую работу в России со своей страной", - сказал Коробец.

Он отметил, что Дальний Восток и Приморье, в частности, являются очень интересной инвестиционной зоной для бизнеса из Азии, поэтому новая программа будет актуальной и востребованной.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является фраза "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.