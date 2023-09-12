12 сентября, 00:04

Исследование показало, что 83% японцев обеспокоены усилением жары и ростом числа ливней

В опросе приняли участие 1 236 человек

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 83% жителей Японии испытывают обеспокоенность по поводу усиления жары и увеличения числа мощных ливней, которые могут быть вызваны глобальным потеплением. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала NHK.

Из них 49% респондентов подчеркнули, что крайне встревожены ухудшением погодных условий. Еще 71% опрошенных выразили опасения, что возникновение крупного стихийного бедствия может привести к социальным волнениям в Японии.

Исследование проводилось по телефону с 8 по 11 сентября, в нем приняли участие 1 236 человек.

11 сентября японское Метеорологическое управление проинформировало, что природное явление Эль-Ниньо может с 90% вероятностью продлиться до середины зимы 2024 года.

В начале июля Всемирная метеорологическая организация заявила, что во втором полугодии 2023 года с 90% вероятностью на Земле установится природный феномен Эль-Ниньо. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана. Действие Эль-Ниньо уже привело к обмелению Панамского канала, длительному простаиванию судов, логистическим проблемам и задержкам в поставках различных товаров. В начале августа Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что Эль-Ниньо может усилить напряженность вокруг доступа к таким ресурсам, как вода и сельскохозяйственные угодья, а также приведет к возникновению угрозы "недоедания из-за продолжающегося отсутствия продовольственной безопасности". 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация