Исследование показало, что 83% японцев обеспокоены усилением жары и ростом числа ливней

В опросе приняли участие 1 236 человек

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 83% жителей Японии испытывают обеспокоенность по поводу усиления жары и увеличения числа мощных ливней, которые могут быть вызваны глобальным потеплением. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала NHK.

Из них 49% респондентов подчеркнули, что крайне встревожены ухудшением погодных условий. Еще 71% опрошенных выразили опасения, что возникновение крупного стихийного бедствия может привести к социальным волнениям в Японии.

Исследование проводилось по телефону с 8 по 11 сентября, в нем приняли участие 1 236 человек.

11 сентября японское Метеорологическое управление проинформировало, что природное явление Эль-Ниньо может с 90% вероятностью продлиться до середины зимы 2024 года.

В начале июля Всемирная метеорологическая организация заявила, что во втором полугодии 2023 года с 90% вероятностью на Земле установится природный феномен Эль-Ниньо. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана. Действие Эль-Ниньо уже привело к обмелению Панамского канала, длительному простаиванию судов, логистическим проблемам и задержкам в поставках различных товаров. В начале августа Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что Эль-Ниньо может усилить напряженность вокруг доступа к таким ресурсам, как вода и сельскохозяйственные угодья, а также приведет к возникновению угрозы "недоедания из-за продолжающегося отсутствия продовольственной безопасности".