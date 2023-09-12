Попова заявила, что пандемия ковида уходит

Глава Роспотребнадзора отметила, что пандемия показала миру, что пренебрежение эпидемическими рисками может негативно сказаться на экономике

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции уходит, сейчас это совершенно очевидно. Вместе с тем необходимо максимально извлечь уроки из этой ситуации, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы в самом деле научились многому за эти четыре года, реализовали много своих намерений, которые, наверное, в иной ситуации мы бы реализовывали десятилетиями. Время спрессовалось, но сегодня пандемия уходит, это совершенно очевидно. И уроки пандемии сегодня должны быть максимально извлечены и максимально реализованы", - сказала она.

По словам Поповой, пандемия доказала и продемонстрировала всему миру, что пренебрежение эпидемическими и биологическими рисками может очень дорого обойтись экономике.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.