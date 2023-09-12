Российско-азиатский консорциум может выступать площадкой для диалога с властью

В состав консорциума входят участники из 17 учебных заведений и организаций России и Китая

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Российско-азиатский консорциум арктических исследований (РАКАИ), который включает в себя учебные заведения и организации России и Китая, расширил свои задачи и позволит выступать площадкой для диалога с представителями исполнительной власти. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) ректор Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Анатолий Николаев.

"Консорциум изначально был задуман для координации наших научных исследований, но, когда мы совместно начали обсуждать, все привело к тому, что, имея такую площадку, мы можем проводить не только научные исследования, но и обсуждать вопросы глобального масштаба: вопросы геостратегического и геополитического направления, взаимоотношений между странами, между регионами. Консорциум расширил свою деятельность и задачи: теперь вуз не только может предлагать университетам, научным институтам обратить внимание на какое-либо направление, но и выступать площадкой для диалога с представителями исполнительной власти", - сказал Николаев.

Он отметил, что в консорциум входят не только вузы, но и общественные организации и колледжи, что расширяет спектр рассматриваемых вопросов. Проект поддержан на уровне МИД РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. В ходе Петербургского международного экономического форума консорциуму была выделена отдельная площадка.

Консорциум был создан в ноябре прошлого года во время Северного форума по устойчивому развитию в Якутске.

Инициаторами проекта РАКАИ выступают СВФУ и международная организация северных регионов "Северный форум". Консорциум представляет собой объединение научно-образовательных, научно-исследовательских, профессионально-образовательных и других учреждений России и стран Азии. На сегодня состав РАКАИ включает участников из 17 учебных заведений и организаций России и Китая.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

В новость внесена правка (04:40 мск) - передается с уточнением количества участников в составе консорциума в пятом абзаце, верно - 17.