Попова: технологии позволяют конструировать возбудители болезней в частных лабораториях

По словам руководителя Роспотребнадзора, уровень приборного оборудования, его доступность и уровень знаний дают возможность делать это "в гараже"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Научное и технологическое развитие дает возможность конструировать возбудители заболеваний в частных лабораториях. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Кроме естественных причин возникновения новых возбудителей на сегодняшний день абсолютно реально существуют и технологические причины их возникновения. Развитие науки, развитие технологий позволяют сегодня конструировать новые возбудители на уровне каких-то частных лабораторий, даже есть термин, уже достаточно долго живущий, как минимум несколько лет, - "гаражная генетика", "гаражные генетические технологии", когда уровень приборного оборудования и доступность его и уровень знаний позволяют делать это, что называется, в гараже", - сказала она.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.