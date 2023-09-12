В Приморье в технопарке СПО планируют ежегодно обучать более 4 тыс. человек

Создать территорию для среднего профессионального образования хотят во Владивостоке в 2024-2025 годах

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Будущий технопарк среднего профессионального образования (СПО) во Владивостоке сможет обучать ежегодно более 4 тыс. человек современным технологиям сварки, обработки металла, обслуживанию машин. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр профобразования и занятости населения края Сергей Дубовицкий.

"Решением Совета Федерации в городе Владивостоке в 2024-2025 годах будет создан третий в России федеральный технопарк СПО. При его проектировании учитывается специфика кластеров - драйверов экономики ДВФО (Дальневосточного федерального округа). Особое внимание уделено машиностроению (судостроение, авиастроение), строительству, сельскому и лесному хозяйству, транспортно-логистической (портовое хозяйство) и нефтегазовой отраслям промышленности. <...> Ежегодно планируется обучать более 1 тыс. работников СПО и предприятий, а также более 3 тыс. учащихся колледжей современным технологиям сварки, работы на станках с ЧПУ (числовым программным обеспечением), обработки металла, обслуживанию гидравлических и электрических машин погрузочного и транспортного комплекса", - рассказал собеседник.

Он уточнил, что задача технопарка будет заключаться в подготовке для экономики Дальнего Востока наставников рабочих профессий и работников предприятий к использованию в производстве современных станков, машин, методов производства. Технопарк будет оснащен современным промышленным оборудованием отечественного производства. В его структуру также войдут инжиниринговый центр и демонстрационная площадка современного оборудования.

"Подготовленные на базе технопарка профессионалы привнесут в экономику региона лучшие практики производства", - отметил Дубовицкий.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о планах по строительству в Приморье суперколледжа для подготовки кадров для крупных инвестпроектов. По его словам, для этого объекта уже подобраны здание и территория.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.