В Бурятии для развития пешеходного туризма построят две экологические тропы

Они появятся в селе Аршан Тункинского района и в селе Горячинск Прибайкальского района

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Две новые экологические тропы появятся в Бурятии для развития пешеходного туризма - в горном Тункинском районе и рядом с Байкалом. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

"Наша республика определена одним из пилотных субъектов по реализации проекта "Развитие пешеходного туризма". В рамках государственной поддержки планируется строительство двух экологических троп: в селе Аршан Тункинского района это проект "Круг добра", в селе Горячинск Прибайкальского района - "Горячий источник". Общая протяженность - около 6 км", - сказал Доржиев, добавив, что оба проекта направлены на развитие экологического и познавательного видов туризма.

"В данном направлении у нас создана рабочая группа, уже проведена работа по инвентаризации туристических троп, кадров. Разработана и утверждена дорожная карта по развитию туристических троп, - отметил Доржиев. - Цель - развитие системы массового пешеходного туризма как инструмента патриотического воспитания детей и молодежи". Обустроенные по всем правилам экологические тропы уже есть на особо охраняемых природных территориях, в том числе в Байкальском и Баргузинском заповедниках, Забайкальском национальном парке.

В целом в Бурятии по проекту "Больше, чем путешествие" разработано 10 маршрутов для молодежи. Их участниками в прошлом году стали порядка 900 человек из разных регионов России. "Организацией поездок занимаются три туроператора Бурятии: компании "Сибирь-тур", "Байкальский партнер" и "Сибирский кедр", - уточнил министр.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также у любителей активного туризма популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. По неофициальным данным, республику ежегодно посещают около 1 млн человек.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.