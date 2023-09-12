ДВФУ и Чунцинский университет почты и телекоммуникаций откроют совместный институт в Китае

Вузы планируют совместно обучать IT-специалистов для высокотехнологичных предприятий в России и КНР

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Чунцинский университет почты и телекоммуникаций (ЧУПТ, Китай) запустят совместный институт по подготовке кадров для сферы информационных технологий. Соответствующее соглашение подписали ректор ДВФУ Борис Коробец и ректор ЧУПТ Гао Синьбо на полях VIII Восточного экономического форума, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"Сфера информационных технологий колоссально быстро развивается, поэтому нам особенно важно готовить квалифицированные кадры под самые современные разработки и решения в данной сфере. ДВФУ и ЧУПТ планируют ускорить этот процесс и будут совместно обучать IT-специалистов для высокотехнологичных предприятий в России и Китае", - отметил ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, которого процитировали в пресс-службе.

В рамках соглашения стороны обозначили создание первых образовательных программ, базируясь на следующих направлениях подготовки: прикладная математика и информатика, информационные системы и технологии, электроника и наноэлектроника, дизайн. Набор на программы планируется начать уже в следующем учебном году. Сотрудничество будет включать в себя студенческие и преподавательские обмены, полевые экскурсии, а также запуск совместных научных проектов, конференций и культурных программ.

"Повышение кадровой обеспеченности отрасли информационных технологий - наша стратегическая задача. Объединяя усилия с ДВФУ, мы сможем выйти на новый уровень в подготовке специалистов. Это соглашение - только первый этап, за ним последуют отдельные договоренности между нашими образовательными учреждениями", - рассказал ректор Чунцинского университета почты и телекоммуникаций Гао Синьбо, которого процитировали в пресс-службе.

ДВФУ традиционно выступает в роли крупнейшего центра преподавания и продвижения русского языка в Китае, в совокупности в КНР действуют 15 школ, для которых университет разрабатывает учебные программы. 2023 год для университета ознаменовал возобновление насыщенного взаимодействия с партнерами из КНР после трехлетней коронавирусной паузы и запуск многочисленных совместных проектов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.