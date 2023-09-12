В Москве в конце недели ожидается похолодание

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, во второй половине недели температурный фон днем будет примерно плюс 16-20 градусов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Похолодание примерно на четыре градуса и облачность прогнозируются в Москве в пятницу. Температура днем будет плюс 16-20 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве будет спокойная и уравновешенная погода до четверга включительно - мало облаков, без осадков, температура днем - плюс 19-22 градусов. Но в пятницу произойдет изменение. Погода станет облачнее, температура днем понизится примерно на четыре градуса. Это все-таки заметно, будет более прохладно", - рассказал он.

По словам Вильфанда, во второй половине недели температурный фон днем будет примерно плюс 16-20 градусов. В выходные дни погода прояснится, солнца станет больше по сравнению с пятницей.