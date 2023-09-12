В Хабаровском крае в 2024 году планируют открыть семь ФАПов и амбулаторий

Еще пять объектов построят с переходом на 2025 год

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят свыше 870 млн рублей средств нацпроекта "Здравоохранение" на возведение 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий, семь из них откроют в будущем году. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в рамках Восточного экономического форума, комментирую вопросы, которые обсуждались на сессии "Приоритеты развития здравоохранения: инновационные технологии и персонализированная медицина".

"<…> На следующий год на эти цели выделено 873,5 млн рублей. Запланировано возведение 12 объектов, семь из них рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2024 году, остальные объекты будут строиться с переходом на 2025 год", - сказал Никонов.

В этом году на ФАПы и амбулатории направили 656,19 млн рублей. Недавно в селе Федоровка Хабаровского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который начинали строить еще в прошлом году, сказал зампред. Это первый ФАП в регионе, который работает на газе, для этого оборудована котельная.

Все новые ФАПы современные - оснащены необходимым медицинским оборудованием, включая кардиограф, дефибриллятор, кардиограф, пульсоксиметр, глюкометр, холодильные установки для хранения медикаментов и прочим. Предусмотрена возможность проведения телемедицинских консультаций - фельдшер при необходимости может связаться с узкими специалистами для решения вопросов по тактике лечения, назначению процедур, необходимости госпитализации.

"ФАПы и амбулатории возводим активно. Уже сданы в эксплуатацию ФАПы в селах Марусино района имени Лазо, Восход Хабаровского района, объекты получат лицензию на осуществление медицинской деятельности в сентябре", - сказал собеседник агентства. До конца года сдадут ФАПы в поселениях Шереметьево Вяземского района, Пушкино Бикинского района, Решающий Ульчского района. Новые амбулатории появятся в селах Лидога и Найхин Нанайского района, Большая Картель и Нижнетамбовское Комсомольского района, а также на сервере региона - в отдаленном селе Нелькан Аяно-Майского района.

"Важный фактор, который безусловно оказывает влияние на темпы строительства таких социально значимых объектов, - удаленность от центральных районов, территории крайне труднодоступные. Сложности при возведении связаны с необходимостью подстраиваться под условия северного завоза", - отметил Никонов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.