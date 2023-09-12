В России предлагают создать единый гастрономический календарь

В него планируют включить все региональные события, популяризирующие местную кухню

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Развитию внутреннего туризма поможет создание гастрономического календаря, в который войдут все региональные гастрофестивали, популяризирующие местную кухню. Об этом рассказал ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Единый региональный гастрономический календарь основных событий нужен. Это повысит интерес туристов к регионам России. <…> У нас есть, что попробовать. Но попадать в календарь должны только действительно достойные фестивали, которые могут привлечь и местных, и приезжих. При этом там должны быть представлены продукты местных кухонь", - отметил Бухаров.

В России ежегодно проходит около 100 гастрономических фестивалей. На Дальнем Востоке, например, организуют фестиваль корюшки, папоротника, дикоросов. В Сибири есть фестиваль баранины, уличного стрифуда енисейской кухни.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.