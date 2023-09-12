Ректор ДВФУ заявил, что около 15% иностранных выпускников остаются на Дальнем Востоке

Борис Коробец считает, что для иностранных студентов и выпускников необходимо упрощение процедуры получения гражданства

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Порядка 15% иностранных выпускников Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) остаются работать на предприятиях Дальнего Востока. Об этом сообщил ректор вуза Борис Коробец, выступая на сессии ВЭФ "Приоритеты развития университетов Дальнего Востока и Арктики как драйверов социально-экономического и технологического развития территорий".

"Около 15% ребят, которые у нас учатся, остаются работать здесь, на Дальнем Востоке. Они работают в ДВФУ, предприятиях Приморского края, уезжают в другие регионы Дальнего Востока", - сказал Коробец, отвечая на вопрос модератора о количестве иностранных выпускников вуза, остающихся работать в России.

Ректор считает, что необходимо упрощение процедуры получения гражданства для иностранных студентов и выпускников. "Таких ребят сотни. И это классные специалисты, которые нужны предприятиям Дальнего Востока, науке", - отметил он.

Ранее Коробец сообщил ТАСС, что число иностранных студентов в ДВФУ увеличилось за последние три года в полтора раза и превысило 3,5 тыс.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является фраза "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.