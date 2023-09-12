В Роспотребнадзоре заявили, что очаг кори в Нижегородской области имеет локальный характер

По данным ведомства, источником инфекции стал ребенок, прибывший из другого региона в деревню

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Очаг заболевания корью, зафиксированный в деревне Малое Туманово Нижегородской области, носит локальный характер среди представителей цыганской общины. Об этом журналистам сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

"Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области контролируют очаг заболевания корью в деревне Малое Туманово Арзамасского района Нижегородской области, где проживает община цыган. Именно там был зафиксирован очаг заболевания среди непривитых граждан", - говорится в сообщении.

Специалисты ведомства предпринимают все необходимые меры, чтобы заболевание не распространилось. Управление призывает нижегородцев сделать прививку от заболевания.

О вспышке заболеваемости корью на территории стало известно накануне. Выявлены 93 случая заболевания. По данным регионального управления Роспотребнадзора, источником инфекции стал ребенок, прибывший из другого региона в деревню.