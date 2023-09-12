Минздрав: почти все фельдшерско-акушерские пункты в РФ имеют фармацевтическую лицензию

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Практически все российские фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"У нас сейчас в стране практически все ФАПы имеют лицензию на фармацевтическую деятельность", - сказал он.

Открывающиеся фельдшерско-акушерские пункты сразу получают фармацевтическую лицензию вместе с медицинской, добавил Фисенко. Таким образом, сельчане сразу могут получить и медицинскую, и фармацевтическую помощь, отметил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.