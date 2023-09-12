12 сентября, 03:02
Восточный экономический форум

Минздрав: почти все фельдшерско-акушерские пункты в РФ имеют фармацевтическую лицензию

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Практически все российские фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"У нас сейчас в стране практически все ФАПы имеют лицензию на фармацевтическую деятельность", - сказал он.

Открывающиеся фельдшерско-акушерские пункты сразу получают фармацевтическую лицензию вместе с медицинской, добавил Фисенко. Таким образом, сельчане сразу могут получить и медицинскую, и фармацевтическую помощь, отметил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация