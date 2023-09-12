Большинство опрошенных россиян допускают использование ИИ только в отдельных сферах

Возможность применения искусственного интеллекта повсеместно признают лишь 18% респондентов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Большинство граждан России считают, что искусственный интеллект (ИИ) должен использоваться только в некоторых сферах деятельности. Об этом рассказал на VIII Восточном экономическом форуме генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

"Наши граждане, говоря о том, в каких сферах можно было бы применять ИИ, в первую очередь говорят, что его нужно использовать в определенных, только в некоторых сферах. И это самое распространенное мнение - 67% россиян старше 18 лет", - рассказал социолог.

Возможность использования ИИ во всех сферах жизни признают лишь 18% опрошенных, а 11% полагают, что искусственный интеллект не должен применяться вообще. В целом, по данным того же опроса, 77% россиян скорее доверяют технологиям будущего, но среди молодежи 18-24 лет эта доля достигает 84%.

От технологий будущего и ИИ 54% опрошенных ожидают улучшения качества жизни, облегчения труда, 44% - прогресса в целом, а 23% - развития медицины, роста продолжительности жизни. Лишь 19% полагают, что технологии будущего принесут вред, а 18% боятся конкретно деградации человека в таком будущем.

За обязательное участие человека в этической оценке деятельности ИИ выступают 79%, и лишь 12% полагают, что ИИ можно научить этике. Также 69% считают нужным маркировать особым образом продукты, созданные ИИ либо с его помощью. Отдельный вопрос касался вероятной врачебной ошибки, когда врач использовал ИИ. Ответственным за врачебную ошибку 54% считают врача, 21% - разработчика ИИ и 30% - обоих в равной степени. "Более или менее в обществе сложился консенсус по отношению к технологиям будущего и к применению ИИ", - отметил Абрамов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.