Путин назвал хорошей тенденцию с "возвращенцами"

Президент РФ отметил важность "чувства сопричастности со своей Родиной"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что тенденция с "возвращенцами" хорошая. По его мнению, очень важно чувство сопричастности с Родиной.

"У нас были "лишенцы" в свое время - с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим", - сказал глава государства на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума. "Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно - чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной", - подчеркнул Путин.

"Если кто-то из людей, которые работают в других местах, принимает внутреннее решение - тут может быть только так - вернуться и работать здесь, здесь самоутверждаться, добиваться и работать на свою страну, то это очень здорово", - заметил глава государства.