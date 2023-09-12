Демонстратор пассажирского судна Aurus может быть создан в 2025 году

Планируется, что выпустят до 30 судов, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Демонстратор пассажирского судна Aurus планируется создать в 2025 году, реализацией проекта занимается Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Думаю, что демонстратор должен появиться в 2025 году. А потом - в зависимости от того, какая будет концепция", - сказал он.

По словам вице-премьера, речь идет о 40-метровом судне типа "река-море". Планируется выпустить серию от 20 до 30 судов. "Это как некий стартовый флот для туристических маршрутов. А дальше уже будет понятно - будут это индивидуальные заказы или это будут туристические компании заказывать", - добавил Мантуров.

В декабре 2022 года Мантуров в интервью ТАСС говорил, что у Aurus есть идеи по использованию бренда в выпуске одежды, климатической техники и яхт.

Гендиректор НАМИ Федор Назаров заявлял, что институт ведет переговоры с несколькими компаниями, в частности с ОСК, о расширении линейки бренда Aurus яхтами класса люкс.

Aurus - российский бренд представительских автомобилей. На данный момент производятся Aurus Senat и внедорожник Komendant. Планируется, что бренд будет объединять несколько моделей. Кроме седана Senat и внедорожника Komendant в линейку войдут минивэн Arsenal, лимузин Aurus Senat Long, также запланировано производство мотоцикла Merlon.