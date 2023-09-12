В России планируют организовать онлайн-выставку о выдающихся женщинах Крайнего Севера

Предполагается, что мероприятие пройдет в 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Онлайн-выставку о 28 выдающихся женщинах Крайнего Севера сделают в России в 2024 году. Об этом на сессии "Женщина-лидер Север", которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на площадке дома "Душа России. Север", сообщила специалист управления корпоративных отношений компании "Сахалинская энергия" Юлия Завьялова.

"Мы планируем собрать истории 28 разных женщин, живущих на Крайнем Севере. Взять по одной участнице из каждого северного региона и сделать сначала онлайн выставку "Сильные женщины великого Севера" об истории их жизни, а потом ее перенести в один из московских музеев и издать книгу. Героини будут выбраны самые разные - матери-героини, председатели колхозов, мастерицы, хранительницы традиций", - сообщила Завьялова.

Выставку запустят в 2024 году.

Компания "Сахалинская энергия" - оператор одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов "Сахалин-2", в рамках которого функционирует масштабная инфраструктура добычи, переработки и транспортировки углеводородов. Ведущие международные и российские эксперты неоднократно отмечали ее социальные и экологические программы. Деятельность компании ведется на острове Сахалин, где проживают около 4 тыс. представителей основных коренных этносов: нивхи, уйльта, эвенки и нанайцы. Она поставила перед собой задачу способствовать развитию потенциала и устойчивого развития коренных малочисленных народов Сахалина, а также сохранению их уникальной культуры и языков.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.