Путин: надо подумать над разбюрокрачиванием получения иностранными студентами гражданства

Президент России отметил, что страна заинтересована в получении высококвалифицированных специалистов, в том числе из среды иностранных студентов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в получении высококвалифицированных специалистов, в том числе из среды иностранных студентов, но нужно подумать над разбюрокрачиванием процедуры получения ими гражданства. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

"Это люди (иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах - прим. ТАСС), которые нужны для нашей экономики, это уже точно, они с определенным образованием, причем с российским. Я согласен в том, что здесь нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием", - сказал президент. Он также согласился, что можно рассмотреть и прозвучавшее на встрече предложение о включении времени обучения в стаж, необходимый для получения гражданства.

Российский лидер отметил, что вопрос получения в упрощенном режиме российского гражданства является тонким и очень чувствительным для страны. "Он касается основной массы трудовых мигрантов. Здесь много вопросов, которые мы должны учесть, в том числе адаптация этих людей к жизни в России, к уважению нашей культуры, наших традиций и так далее. Органы власти над этим должны постоянно работать", - отметил Путин.

Тем не менее, он подчеркнул, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, - "это другой контингент". "Это люди со средним специальным, либо с высшим образованием. Здесь у нас уже приняты определенные решения по упрощению получения ими гражданства. Мы сами заинтересованы в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в России. Тем более, что люди получили у нас образование, они язык знают уже, они вошли в нашу среду, понимают, где они живут и все, что с этим связано, облегчает их адаптацию к жизни в России", - сказал он.