Президент России отметил, что там нужны не только технические средства, но и специалисты

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласен подумать над созданием патриотических центров в вузах, но важно, чтобы они работали как следует.

"Можно подумать и над созданием патриотического центра, только чтобы он работал как следует. Там нужны не только технические средства, но нужны и специалисты, которые бы соответствующим образом, грамотно, на хорошем профессиональном уровне готовили <…> слушателей этих центров", - сказал Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Давайте подумаем, я согласен. Если у нас далеко не во всех вузах есть военные кафедры, то создание таких центров, наверное, пойдет на пользу. Вопрос только в том, как это организовать, но полагаю, что это несложно, это мы проработаем и с силовыми ведомствами, и с Министерством обороны, и с вузами. Идея хорошая", - добавил он.

Президент заметил, что работа с молодыми людьми по патриотическому воспитанию крайне важна, тем более, что она ложится на благодатную почву, так как студенты сами хотят принимать участие в жизни страны и в защите родины. "Конечно, для студентов на сегодняшний день главная задача - это учиться, получать образование, но это совсем не значит, что не нужно сопровождать эту учебу, получение знаний по специальности патриотическим воспитанием, тем более, что люди сами хотят быть ближе к этой проблематике, к этой теме", - сказал глава государства.