Синоптики предупредили о потеплении на юге РФ и Северном Кавказе к концу недели

Температурные аномалии по-прежнему удержатся на Каспийском побережье

ТАСС, 12 сентября. Аномальное похолодание, пришедшее на юг России и Северный Кавказ на минувшей неделе, будет постепенно ослабевать, и к ближайшим выходным температура воздуха вернется к характерным для середины сентября значениям. Температурные аномалии по-прежнему удержатся на Каспийском побережье России, но и там потеплеет, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

Холодный воздух, который протянулся до Кавказских хребтов, оказался заблокированным на юге протянувшимся от Балкан до Северного Урала антициклоном. Циклон, являющийся причиной похолодания, продолжает кружить над Казахстаном, поддерживая холодные северо-восточные воздушные потоки и прикрывая небо дождевыми облаками, что не дает возможности воздуху получше прогреться.

"Эпицентр отрицательной температурной аномалии, на 3-5 градусов ниже нормы, в начале недели расположится в нижнем течении Волги и Дона, на Кубани и в прикаспийском регионе. Во всех южных регионах немногим теплее 20 градусов, в республиках Северного Кавказа - менее 20 градусов. Предстоящая неделя будет без погодных катаклизмов, но довольно холодная. И только к выходным температурный режим приблизится к значениям, характерным для середины сентября", - сказала Котилевская.

Воздух на юге страны будет прогреваться постепенно. Погода в находящемся под влиянием антициклона Крыму будет солнечной, без дождей и ветра. Во вторник в Севастополе до 21-22 градусов, к концу недели - до 24-26 градусов. В Ялте в первой половине недели - до 18-20 градусов, к выходным - до 22-24 градусов.

В Ростове-на-Дону сохранится облачность при температуре 20-22 градуса, к пятнице - до 24 градусов. Свежести погоде будет добавлять северный ветер. В Краснодаре - солнечно, к пятнице воздух прогреется до 25 градусов. В Сочи ожидаются кратковременные дожди, к пятнице потеплеет до 23 градусов.

"Непогоде по-прежнему будет подвержено Каспийское побережье, восточная половина Северного Кавказа. В Дагестане, Астраханской области продолжатся кратковременные дожди, с порывами ветра до 10-12 м/с. Показатели температуры воздуха - ниже климатической нормы, но аномалия к выходным станет меньше", - добавила собеседница агентства.