Укомплектованность фельдшерских лабораторий специалистами в Приморье превышает 80%

Министр здравоохранения края Анастасия Худченко отметила, что это хороший показатель среди регионов соседей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) Приморья укомплектованы специалистами более чем на 80%. Об этом сообщила министр здравоохранения края Анастасия Худченко на сессии " Дальний Восток будущего. Территориальное планирование в системе здравоохранения" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На каждом ФАПе, даже если там нет штатного медработника, а у нас укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов очень неплохая - больше 80%. Это хороший показатель среди регионов соседей. Даже если [постоянного персонала] нет, мы используем мобильные формы работы, у нас передвигаются мобильные ФАПы, у нас есть правило, что в каждом фельдшерско-акушерском пункте прием специалиста должен осуществляться минимум два раза в неделю, по установленному графику", - сказала Худченко.

Ранее министр сообщала, что нехватка медицинского персонала в Приморье составляет 15%. Вопрос снижения кадрового дефицита является приоритетным в нацпроекте "Здравоохранение" и включен в пятилетний план программы модернизации первичного звена.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.